Роботы-сумоисты захватывают мир: быстрые и беспощадные - шокирующее видео

Новое увлечение - поединки миниатюрных роботов захватило уже весь мир. Изначально "сумо для роботов" придумали в Японии, но теперь чемпионаты, на которых соревнуются в изобретательности конструкторы, проводятся уже во многих странах мира. Смотрите видео.

Правила просты — два робота пытаются вытолкнуть друг друга с ринга. Однако совсем не проста задача конструкторов, которые пытаются сделать своих "питомцев" максимально устойчивыми и оснащают их самыми причудливыми приспособлениями для боя.

Посмотрите, как это происходило на чемпионате в Токио и? может быть, вам захочется и самим попробовать свои силы в робототехнике. Тем более что в наши дни это не так сложно, как кажется — в интернет-магазинах вы можете купить готовые наборы и сделать своего собственного робота.