Здесь пропали миллионы: в соцсетях опубликовано видео "свалки" денег СССР

"Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но его нельзя было унести". Эти строчки из знаменитого произведения Ильи Ильфа, ‎Евгения Петрова "Двенадцать стульев" лучше всего подходят к описанию данного видеоролика.

На кадрах запечатлено, как "горы" советских рублей валяются на неизвестной мусорной свалке. Мы видим банкноты выпуска 1961 – 1991 годов: "десятки", "пятерки", "сотки" и купюры других номиналов. В комментариях под видео говорится, что эти деньги были выброшены в одну из старых ракетных шахт.

"Деньги "хоронили" туда после смены купюр ( замены банкнот), сейчас "охотники за драгметаллом" ищут там чем поживиться. И находят вот такой клад. Сейчас эти миллионы и миллиарды никому не нужны", - пишут в соцсетях.

Говорят, что местные жители "трешками" и "пятерками" приспособились закупоривать бутылки с самогоном, а "червонцами" и "четвертными" зимой печь топят.

Эх, лучше бы Машину времени изобрели...

Смотрите и читайте также: