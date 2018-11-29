Почти интим: мужчина поцеловался с огромной игуаной - видео

Зачем смельчак решил настолько приблизиться к ящерице, и что побудило его на такой необычный шаг?

Мир фауны богат и разнообразен. Матушка-природа всегда удивляла человека разнообразием обитателей нашей планеты. Среди них - ящерицы, коих великое множество видов. Некоторые любители природы даже держат их у себя дома.

Один из них пошел на весьма смелый шаг, приблизившись к игуане вплотную. Мужчина держит на языке любимое лакомство питомца, чтобы порадовать его. Однако особо прозорливые пользователи соцсетей едко подмечают в комментариях к этому видео, что процедура кормления ящерицы более напоминает французский поцелуй.