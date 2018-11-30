Первый в мире автомобиль снова поехал - уникальное видео

Этот автомобиль считается первым коммерчески доступным и успешным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания: 29 января 1886 года на него официально был получен патент №37435 - смотрите уникальное видео.

Каким был первый в мире автомобиль? А вот таким. Рабочую модель первого в мире автомобиля построили по старинным чертежам механики-энтузиасты.

Benz Patent-Motorwagen №1 — первый в мире автомобиль, который построил немецкий изобретатель Карл Бенц в 1885 году, а уже в следующем году получил на него патент. Оригинал автомобиля хранится в музее Мюнхена в Германии.