Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
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Новое увлечение - поединки миниатюрных роботов - захватило уже весь мир. Изначально "сумо для роботов" придумали в Японии, но теперь чемпионаты, на которых соревнуются в изобретательности конструкторы, проводятся уже во многих странах мира. Смотрите видео.
Президент России Владимир Путин в четверг принимает участие в съезде Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба Кремля.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение военного положения на Украине.
Американский эксперт Дэниэл Макадамс назвал Трампа пластилином в руках антироссийских неоконсерваторов.
Президент Украины Николай Порошенко объяснил этот шаг тем, что Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий".
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Борца вольного стиля из Узбекистана Артура Таймазова лишили золота Олимпиады-2008 после перепроверки его допинг-пробы.
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Рижская дума установила штрафы для трезвых и пьяных экстремалов, которые рискнут выйти на лед столичных водоемов.
Эксперты SEB Bank посоветовали литовцам копить деньги на "черный день", поскольку темпы экономического роста в стране могут замедлиться.
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