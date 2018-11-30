Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

Новое увлечение - поединки миниатюрных роботов - захватило уже весь мир. Изначально "сумо для роботов" придумали в Японии, но теперь чемпионаты, на которых соревнуются в изобретательности конструкторы, проводятся уже во многих странах мира. Смотрите видео.