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Прибытие Владимира Путина в Буэнос-Айрес

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© Ruptly .

Глава российского государства прибывает в столицу Аргентины для участия в саммите "Большой двадцатки".

Президент России Владимир Путин прилетел в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20. Ожидается, что президент России на полях саммита проведет рабочую встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 

Встречи и контакты важны, но для продвижения вперед необходимо реализовывать договоренности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Абэ.

Лидеры России и Японии проведут встречу по мирному договору на саммите в Буэнос-Айресе 1 декабря.

"Мы можем сколько угодно повторять магические фразы о наших ожиданиях и о том, как их стимулировать, и еще добавлять слова про эмоциональную окраску и ходить вокруг да около. А есть конкретный план действий, который можно реализовать для того, чтобы реально продвигаться вперед. Об этом известно не только японским нашим партнерам, но и представителям СМИ", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Ожидания от встречи — это прекрасно, дипломатические контакты — это чудесно. Мы используем каждую возможность, и мы благодарны за такой же подход с японской стороны…. Но если мы все-таки говорим о продвижении вперед, то встречи и контакты — это хорошо, но необходимо и реализовывать то, о чем договариваются", — подчеркнула дипломат. 

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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