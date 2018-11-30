Таинственные руины обнаружены на морском дне у берегов Калифорнии

Таинственные руины, похожие на затонувший город, обнаружил на большой глубине у калифорнийского побережья США исследователь-энтузиаст.

Изучая очередной участок морского дна с помощью сервиса Google Earth, который объединяет в одну картину множество спутниковых снимков, исследователь наткнулся на загадочный объект, происхождение которого трудно объяснить.

На удалении около 2,5 километра близ приморского города Лонг-Бич в штате Калифорния, на глубине примерно 28 метров он увидел нечто, напоминающее разрушенные стены древнего города. Ясно видимый периметр имеет почти прямоугольные углы, а в целом действительно напоминает планировку города, окруженного стенами.

Взглянуть своими глазами на загадочный объект вы можете с помощью сервиса Google Earth, перейдя по этим координатам.

Пользователь поделился открытием со зрителями своего канала на Youtube. По словам автора канала, похожая планировка была свойственна древнеримским городам III века нашей эры.

Меняя фильтры спутникового изображения, исследователь также обнаружил объект, похожий на постройку, которая возведена в периметре, огражденном "стенами".

Видеозапись быстро набирает просмотры, а пользователи активно обсуждают находку в комментариях.