Поврежденные дома, разрушенные дороги: Аляска пережила кошмар - видео

В интернете опубликованы кадры, снятые очевидцами, на которых запечатлены последствия разгула стихии.

"Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты. Не выезжайте на улицу, если вам не нужно вести машину, ищите безопасное укрытие", - говорится в объявлении полиции.

Полиция сообщила о трех пожарах, которые удалось локализовать.

По разным оценкам, магнитуда толчков составила от 6,6 до 7,2. Эпицентр располагался примерно в 13 км от города Анкориджа. Из-за ЧП были эвакуированы по меньшей мере шесть школ, в больницах отменены операции. В штате объявлен федеральный режим чрезвычайной ситуации. Специалисты не исключают, что после землетрясения существует угроза цунами.

Семибалльное землетрясение считается очень мощным, оно может привести к серьезным разрушениям, однако в случае Аляски очаг находился на значительной глубине в 35 километров.