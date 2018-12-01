Пресс-конференция президента России Владимира Путина по итогам саммита G20

В Буэнос-Айресе завершился саммит "большой двадцатки". Главы делегаций подписали итоговую декларацию.
По традиции участники саммита по итогам работы делают официальные заявление для СМИ. Смотрите пресс-конференцию Владимира Путина.
В Буэнос-Айресе завершился саммит "большой двадцатки". Главы делегаций подписали итоговую декларацию.
По традиции участники саммита по итогам работы делают официальные заявление для СМИ. Смотрите пресс-конференцию Владимира Путина.
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