Собака-байкер из США любит прогулки на русском "Урале" - видео

Человек, который придумал фразу "собачья жизнь", означающую жалкое, несчастливое существование, никогда не встречал Ваффлз.

Немецкая догиня по кличке Вафллз - это восходящая звезда социальных сетей, которая прославилась благодаря частым путешествиям на мотоцикле вместе со своим "папочкой" Райаном Бауманом.

Американец Райан Бауман, ветеран кампании в Ираке, купил полноприводный мотоцикл "Урал" с коляской специально для того, чтобы катать Вафллз, которая обожает прогулки. Мотоцикл известной русской марки "Урал" прославился во всем мире благодаря своей высокой проходимости и пользуется большой популярностью у байкеров и путешественников по всей планете.

Предприимчивый Бауман также основал компанию, которая производит аксессуары специально для собак, которых катают на автомобилях - очки, шлемы и специальные шлейки, которые обеспечивают собакам безопасность.

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