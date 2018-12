Музыкант-самоучка стал виртуозом игры на лопате - видео

Видеоблогер Роб Скаллон наглядно продемонстрировал, что в умелых руках и лопата становится музыкальным инструментом.

Он выложил в Сеть видео, на котором запечатлено его исполнение песни "Killing In The Name" группы Rage Against The Machine. Играет Скаллон действительно на лопате с одной басовой струной. Как сделать инструмент из того, что завалялось в любом сарае, и не покупать дорогую гитару, подробно изложено в ролике ниже. Чтобы посмотреть еще больше веселых роликов, кликайте по этой ссылке видео>>>