Путин расскрыл содержание разговора с лидером США на G20

Беседа Путина и Трампа в Аргентине на саммите G20 была короткой. О чем говорили президенты, смотрите на видео.

Оказывается, президенты России и США смогли пообщаться в Буэнос-Айресе. Об этом заявил журналистам Владимир Путин по итогам работы саммита G20. Беседа была краткой, главу Белого дома интересовало задержание российскими пограничниками украинских кораблей в Черном море, сказал Путин. Смотрите его ответ на видео.

А полную версию пресс-конференции можно найти в публикации России небезразлично, как будет развиваться ситуация на Украине

О том, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и найти путь для продвижения отношений с Россией, заявил госсекретарь США Майк Помпео.