"Крестики-нолики" реальных пацанов: перфоратор вместо карандаша — видео

Интеллектуальные игры с использованием ручки и блокнота — это для маменькиных сынков. Настоящие мачо используют экскаваторы.

Действительно, зачем вылезать из кабины трактора или бульдозера каждый раз, когда захотелось сыграть партию в "крестики-нолики", а инструмент в прямом смысле под рукой?

Жаль только, что видео обрывается и не ясно, кто выиграл. Ждем записей шахматных поединков на бульдозерах и партии в "дурака" на асфальтоукладчиках.

Есть еще вариант: на видео — восстание машин, и представители машинного "рабочего класса" отдыхают от рутинного процесса ликвидации человеческой расы. А видео снимает робо-кам.

А в этом ролике можно увидеть, как музыкант сделал из лопаты отличный рок-инструмент

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