Невероятно, но факт: пес мастерски станцевал "Цыганочку" - видео

На этом видео вы увидите, как пёс породы бордер-колли танцует вместе со своей хозяйкой зажигательную "Цыганочку".

Оказывается, четвероногие друзья человека не только умеют петь, о чем все и так знают, но и танцевать. Причем, они даже завоевывают призовые места на международных чемпионатах по танцам. Как, например, этот питомец породы бордер-колли.

Смотрите на видео, как он вместе с хозяйкой зажигательно станцевал "Цыганочку". Еще больше веселого видео и хорошего настроения — в сюжете "Утро с нами!">>>