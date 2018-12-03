Звезды поздравили МИА "Россия сегодня" с пятилетием на открытии катка в ГУМе

Воспользовавшись случаем, Татьяна Навка, Стас Пьеха, Андрей Бурковский, Светлана Журова, Влад Лисовец и Камиль Ларин тепло поздравили медиагруппу с 5-летием и украсили ель шарами со своими автографами.
Каток открылся 29 ноября, а за несколько дней до этого в ГУМе в 11-й раз вырос сказочный лес из лесных красавиц, наряженных компаниями-партнерами магазина. Прогуляться по нему москвичи и гости российской столицы могут до 20 января. Частью проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" стал и уникальный инновационный арт-объект "России сегодня" с бегущей строкой, передающей в режиме онлайн новогодние сообщения со всего мира.
"Наша елка — не только пик технологий, но и пик хорошего настроения. Мы постарались, чтобы все смогли прочитать самые веселые, самые добрые новости, зарядиться хорошим настроением, подготовиться к Новому году, съесть мороженое и идти праздновать", - сказал первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков.
"Пусть у вас в обычной жизни, вне работы, будет побольше хороших новостей. Спокойных, душевных выходных и здоровья!" — пожелал коллективу агентства певец Стас Пьеха. "Друзья, здоровья — это самого главное! Новости делать сложно, и надо выдержать, все на вас смотрят!" — вторил Пьехе актер театра и кино Андрей Бурковский. "Здоровых новостей!" — поддержала исполнителей депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка в беге на коньках Светлана Журова.