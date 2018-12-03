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Звезды поздравили МИА "Россия сегодня" с пятилетием на открытии катка в ГУМе

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© Sputnik .

Звездные участники красочного и шумного открытия ГУМ-катка на Красной площади оценили высокотехнологичную новогоднюю елку МИА "Россия сегодня", которая установлена на первой лини главного универмага России.

Воспользовавшись случаем, Татьяна Навка, Стас Пьеха, Андрей Бурковский, Светлана Журова, Влад Лисовец и Камиль Ларин тепло поздравили медиагруппу с 5-летием и украсили ель шарами со своими автографами.

Каток открылся 29 ноября, а за несколько дней до этого в ГУМе в 11-й раз вырос  сказочный лес из лесных красавиц, наряженных компаниями-партнерами магазина. Прогуляться по нему москвичи и гости российской столицы могут до 20 января. Частью проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" стал и уникальный инновационный арт-объект "России сегодня" с бегущей строкой, передающей в режиме онлайн новогодние сообщения со всего мира.

"Наша елка — не только пик технологий, но и пик хорошего настроения. Мы постарались,  чтобы все смогли прочитать самые веселые, самые добрые новости, зарядиться хорошим настроением, подготовиться к Новому году, съесть мороженое и идти праздновать", - сказал первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков.

"Пусть у вас в обычной жизни, вне работы, будет побольше хороших новостей. Спокойных, душевных выходных и здоровья!" — пожелал коллективу агентства певец Стас Пьеха.  "Друзья, здоровья — это самого главное! Новости делать сложно, и надо выдержать, все на вас смотрят!" — вторил Пьехе актер театра и кино Андрей Бурковский. "Здоровых новостей!" — поддержала исполнителей депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка в беге на коньках Светлана Журова.

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