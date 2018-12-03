Кишиневский аэропорт перешел на зимний праздничный "режим"

Звуки живой музыки, подарки пассажирам, рождественский декор – все это ждет гостей Кишиневского аэропорта уже сегодня и до окончания зимних праздников.

"Все, кто улетает из Кишиневского аэропорта, и те, чьи рейсы прибывают сюда, полноценно ощущают зимние праздники в наших стенах, чувствуют их приближение и атмосферу сказки, грядущего чуда. Мы же, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы пассажиры аэропорта, находясь здесь, получили самые позитивные эмоции", - отметил директор Avia Invest Петр Жардан.

Кроме того, подарки от Кишиневского аэропорта получат представители социально уязвимых слоев общества.