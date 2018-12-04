Запуск корабля "Союз МС-11" к МКС: как это было - смотрите видео

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала с Байконура. Через девять минут корабль отделился от третьей ступени и взял курс на сближение со станцией. Всего экипажу понадобилось примерно шесть часов, чтобы добраться до станции по короткой четырехвитковой схеме.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн откроют люки после выравнивания давления и проведения вспомогательных операций. Их встретят российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 дня.

Старт экипажа пришлось назначить чуть ранее планировавшегося срока. По планам "Союз МС-11" должен быть прибыть к станции уже после возвращения находящегося сейчас на орбите экипажа корабля "Союз МС-09". Но в таком случае станция осталась бы на какое-то время необитаемой, так как "Союз МС-10" из-за аварии ракеты 11 октября не смог достигнуть МКС. Тогда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта.