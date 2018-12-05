Домашнее насилие в Молдове – каковы масштабы проблемы

- С 2004 года Центр "Casa Marioarei" помог 10 тысячам женщин, пострадавших от физического и психологического насилия в семье. Это действительно так?

- Несколько лет назад центр был под угрозой закрытия – как дела обстоят сейчас?

- Оказывает ли государство финансовую помощь вам и вообще жертвам бытового насилия?

- Что делать женщине, которая страдает от семейного насилия?

- Как долго можно находиться в убежище?

- Сколько на самом деле человек страдает от семейного насилия? Скольким стоило бы просить убежище?

- Судебные инстанции продолжают практику применения слишком мягких наказаний для семейных агрессоров – с чем это связано?

- Бьет – значит любит? Не в этой ли позиции весь корень проблемы?

- Почему люди боятся или стесняются обращаться за помощью?

На эти и другие вопросы в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" рассказывает представитель организации "Casa Marioarei" Анастасия Коврова.