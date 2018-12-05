Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Куда в Молдове деваться жертвам домашнего насилия, и насколько актуальна эта проблема - рассказывает в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" представитель организации "Casa Marioarei" Анастасия Коврова.
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Корабль "Союз МС-11" с российским космонавтом Олегом Кононенко, астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн пристыковался к Международной космической станции.
Компания Avia Invest, администрирующая Кишиневский международный аэропорт, украсила терминалы авиагавани в преддверие зимних праздников.
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Затраты на концерт в честь юбилея государства, который состоялся у Латвийской библиотеки, подняли в соцсетях новую волну недовольства.
У Литвы нет ТЭС, как у Польши, зато есть терминал сжиженного природного газа. Вот только насколько выгоден он и сможет ли спасти от настоящих холодов?
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