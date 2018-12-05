Контрнаступление советских войск под Москвой - архивные кадры

Контрнаступление советских войск под Москвой, ставшее одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, началось 77 лет назад.

Пятое декабря – День воинской славы России, День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году.

© Sputnik / Anatoliy Garanin "Отступать некуда, позади Москва": годовщина масштабной битвы ВОВ 21

В этот день 77 лет назад войска Калининского фронта перешли в контрнаступление. День спустя те же действия предприняли войска Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов Красной Армии.

Восьмого декабря Гитлер подписал директиву №39 о переходе к обороне на всем советско-германском фронте.

В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции.