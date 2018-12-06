Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета

В Санкт-Петербурге под председательством Владимира Путина проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета.

"Будут подведены итоги работы Евразийского экономического союза в год российского председательства, намечены ключевые направления дальнейшего углубления евразийской интеграции, в том числе в таких сферах, как торговля, энергетика, цифровая экономика", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В заседании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, исполняющий обязанности премьер-министра Армении, а также президент Молдовы Игорь Додон, которая является страной-наблюдателем при ЕАЭС.