Когда телефонная связь с Приднестровьем станет доступной

Депутат парламента от ДПМ Сергей Киселев расскажет в эфире программы "Экспертиза" о том, когда будет налажена качественная и дешевая телефонная связь с приднестровским регионом.

Депутаты парламента приняли поправки в Закон об электронных коммуникациях, которые предусматривают предоставление лицензии приднестровскому оператору мобильной связи. Что это даст, приведет ли данная мера к унификации тарифов, будет ли подобное нововведение способствовать налаживанию доступной мобильной связи между двумя берегами Днестра и насколько реально исполнение этого закона?

На эти и другие вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответит автор документа – депутат от Демократической партии Молдовы Сергей Киселев.