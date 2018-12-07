Роковые секунды: шокирующее видео землетрясения в Армении 1988 года

По официальным данным, во время Спитакского землетрясения погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, полмиллиона жителей Армении лишились крова: в общей сложности от разрушительной стихии пострадали 300 населенных пунктов.

Землетрясение, происшедшее в Армении в 1988 году в 11:41, остановило время… За 30 роковых секунд был уничтожен практически весь север Армении.

Смотрите архивное видео землетрясения в Армении 1988 года - как это было.



