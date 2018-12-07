Около тысячи школьников и студентов устроили беспорядки в Тулузе - видео

Протестующие возвели баррикады и бросали камни в полицейских, которые отвечали залпами слезоточивого газа. Акция была направлена против изменений правительства в системе французского образования.
Около 1000 школьников и студентов приняли участие в столкновениях с полицией в Тулузе: смотрите на видео, как это было.
Протестующие возвели баррикады и бросали камни в полицейских, которые отвечали залпами слезоточивого газа. Акция была направлена против изменений правительства в системе французского образования.
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