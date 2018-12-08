Будич: будем менять стереотип о молдавском кино

В Кишиневе молодые кинематографисты заявили о новом образовательном проекте для всех желающих.

В ходе состоявшейся в пресс-центре Sputnik Молдова пресс-конференции прошла презентация киношколы MADS, в которой обучение проходит бесплатно.

Руководитель киношколы MADS Сергей Будич и project-manager Дмитрий Йордаки рассказали о деятельности киношколы, новых интересных кинопроектах в Молдове, а также, отвечая на вопросы журналистов, затронули тему развития кино в нашей стране и восприятия Молдовы в мире.

В частности, молодые кинодеятели поведали любопытную историю о сложившихся за рубежом стереотипах о Молдове.

"Мы продвигаем Молдову на определенных международных площадках, мы общаемся с людьми, показываем наши видеоролики и говорим, что мы снимаем их в Молдове. Мы этого не скрываем. Иногда мы даже меняем отношение людей к Молдове. Когда мы сделали наш первый фильм с 3D персонажами, нам сказали – что у вас там эльфы и орки будут с лопатами и шпателями бегать? Мы не реагировали на это. Да, есть такой стереотип. После того, как они посмотрели фильм – шутки сразу пропали. Мы будем менять стереотип о нашем молдавском кино", - сказал Будич.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.