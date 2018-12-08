Юный Месси из Афганистана потерял футболку и мяч, подаренные футболистом

Маленький поклонник Месси переживает настоящий кошмар и не может вернуться в свой дом - смотрите видео.

В 2016 году мировые СМИ облетели фотографии пятилетнего мальчика, который из пакета смастерил себе футболку с фамилией Месси. Мечта паренька осуществилась: футболист встретился с Муртазой и подарил ему футболку и мяч.

Такая слава обернулась для всей семьи смертельной опасностью. Этнических хазарейцев по рождению традиционно притесняют талибы. Теперь Муртаза стал для них мишенью: радикалы засыпали семью угрозами. Им пришлось покинуть свой дом и переезжать с места на место.

"Мы не можем вернуться в свой дом, потому что Муртаза не сможет спокойно гулять и посещять школу", - рассказала мать мальчика.