Страшные кадры последствий давки в ночном клубе: шестеро погибших

Смотрите на видео, как на месте трагедии в ночном клубе Италии работали медики и спасатели.

В Италии в давке на концерте рэпера Sfera Ebbasta погибли шесть человек, около шестидесяти получили травмы. Среди погибших — пять несовершеннолетних (три девушки и два молодых человека) и одна женщина.

Трагедия произошла около часа ночи по местному времени в популярном среди молодежи клубе Lanterna Azzurra в городе Коринальдо, неподалеку от Анконы. Во время концерта кто-то распылил перцовый баллончик, спровоцировав панику. На выходе из заведения возникла давка.

По данным правоохранительных органов более десяти человек находятся в тяжелом состоянии, жизни некоторых в опасности.

Очевидцы рассказывают, что в клубе было около тысячи человек. По их словам, запасной выход из клуба оказался заблокирован.

Гибель людей могла произойти из-за обрушения парапетов на выходе из заведения после начавшейся паники, заявил начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа.

Власти Анконы объявили об отмене рождественских мероприятий в память о погибших.