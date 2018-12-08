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Огонь и взрывы: новая волна беспорядков в Париже

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© Ruptly , ASSOCIATED PRESS

Смотрите на видео, как проходящие протесты во Франции переросли в беспорядки, в ходе которых многие получили травмы.

Тридцать человек получили ранения в ходе субботних протестов в Париже, среди них три представителя правоохранительных органов. Такие данные приводит французская пресса, цитирующая столичную префектуру полиции. 

Эксперт Российского совета по международным делам Павел Тимофеев.
© Sputnik / Александр Натрускин
Тимофеев: есть опасения, что протесты во Франции примут радикальный характер

Как известно, по всей Франции в протестах участвует 31 тысяча человек, в том числе восемь тысяч демонстрантов в Париже. Ранее сообщалось о задержании 700 человек, в том числе 615 — в Париже. Более 500 манифестантов помещены под арест.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Известно также, что в субботу на акции протеста в Париже от слезоточивого газа пострадала корреспондент РИА Новости Виктория Иванова.

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