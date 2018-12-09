Страшные последствия: мужчина упал в водоем с голодными крокодилами

Исполнение трюка с крокодилами завершилось для американца неожиданными последствиями - смотрите на видео, что произошло.

На кадрах видно, как голодные рептилии внимательно следят за человеком, который подходит к краю водоема.

Майкл Уомер цепляется за веревку и раскачивается прямо над хищниками, пытаясь перепрыгнуть на безопасный островок, но в последнюю секунду срывается прямо в воду, кишащую крокодилами, пишет Sputnik Казахстан.

Экстремалу удалось выжить, сообщает Daily Mail, но получил ли он травмы, остается неизвестным. Уомер известен своими опасными трюками с рептилиями.

Ранее он шокировал Сеть, когда запрыгнул в вольер на ферме с крокодилами. Эти хищники считаются наиболее опасными для человека, жуткие охотники в смертельном укусе затягивают свою жертву на дно.