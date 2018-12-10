Время добра: в Кишиневе прошла благотворительная рождественская ярмарка

Представители посольств, экономические агенты и разные ремесленники привезли на ярмарку множество интереснейших и полезных вещей. Часть выручки с этого мероприятия пойдет на благотворительность.

В Кишиневе в выставочном центре Moldexpo состоялась благотворительная ярмарка "International Charity Bazaar 2018".

Организаторы мероприятия – Международный клуб женщин из Молдовы, который курирует множество благотворительных проектов в стране. Членами этого клуба являются жены послов разных стран в Молдове.

Поэтому традиционно в событии принимают участие представители дипмиссий, аккредитованных в нашей стране.

Подробнее о ярмарке рассказала для Sputnik Молдова член организационного комитета "International Charity Bazaar 2018" Анжела Келару.

"В этом году ярмарка проходит в Молдове уже в 22-й раз. Мероприятие благотворительное. В нем принимают участие представители более 90 посольств и несколько десятков экономических агентов. Они выставили много разных товаров, которые можно приобрести как подарок на праздник", - заявила Келару.

Собранные средства отправят на благотворительность. Как отметила собеседница Sputnik, каждый год выбор падает на различные организации. В этот раз деньги пойдут на помощь нуждающимся женщинам и детям.

Участники ярмарки представили предметы художественного ремесленничества, сувениры, книги, а также блюда национальной кухни и многое другое, что представляет культуру и традиции их стран.