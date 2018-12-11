Армяне на "Молдфесте": князь Мышкин и все-все вечные герои

Актер из Армении представил на "Молдфесте" новое сценическое прочтение одного из лучших романов Достоевского.

В Кишиневе завершился юбилейный, десятый "Молдфест" – международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм.

Еще долго жители и гости столицы будут обсуждать замечательные спектакли разных жанров, представленные в молдавской столице в рамках этого театрального события, снискавшего себе практически мировую славу.

Одной из наиболее запоминающихся постановок, которую привезли в Кишинев гости из разных стран, стала монодрама "В роли Настасьи Филипповны князь Лев Николаевич Мышкин". Конечно же, исходя из названия, с самого начала было понятно, что на сцене будет представлено действие по мотивам романа Достоевского "Идиот".

Но то, что показал зрителям молодой талантливый актер Армен Кушкян под руководством режиссера, народного артиста Армении Ваге Шахвердяна, превзошло все ожидания.

Спектакль, показанный на сцене Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз", продюсирует Международный фестиваль моноспектаклей ARMMONO (Ереван).

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