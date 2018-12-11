Владимир Путин проводит встречу с Советом по правам человека

Президент России Владимир Путин представил своей видение того, почему Москва и Вашингтон не могут договориться по вопросам защиты прав граждан.

Игорь Додон пояснил, почему пропрезидентская Партия социалистов не будет принимать участие в качестве электорального конкурента в референдуме, который запланирован на 24 февраля - в один день с выборами в парламент Молдовы.