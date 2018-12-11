Владимир Путин проводит встречу с Советом по правам человека

В Москве проходит встреча президента России Владимира Путина и представителей Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Ранее Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава СПЧ, соответствующий документ опубликован на сайте Совета. Согласно документу, председателем Совета остается Михаил Федотов. Также в его состав вошла председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.