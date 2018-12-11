Миллионы просмотров с протестов во Франции собрали прямые эфиры Sputnik

Корреспондент Sputnik France объяснила, почему ее трансляции так популярны в Сети.

Корреспондент Sputnik France Ксения Козлитина, участвовавшая в трансляциях с момента начала протестного движения "желтых жилетов", объяснила большой интерес к своим "стримам" тем, что журналисты всегда стремятся находиться в эпицентре происходящих событий.

"Я стараюсь дать слово всем людям, которые приходят на эти манифестации. И стараюсь быть как можно ближе к тому, что происходит. Поэтому, я думаю, нам удалось набрать такие просмотры", - отметила Ксения.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября.

Массовые протесты, которые с тех пор проводились неоднократно, сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Число задержанных манифестантов превысило 1,7 тысячи человек. Горящий Париж: Франция пока так и не поняла, что происходит.

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