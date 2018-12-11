Стрельба в Страсбурге: жуткие кадры хаоса в центре города - видео

Инцидент произошел неподалеку от рождественской ярмарки - традиционного события Страсбурга, которое ежегодно собирает тысячи посетителей со всего мира. По сообщению ряда французских СМИ, в результате стрельбы в центре города 11 человек получили ранения, двое погибли.
Сообщается, что о произошедшем был уведомлен президент Франции Эммануэль Макрон. Он экстренно прервал свою встречу с депутатами в Елисейском дворце. Макрон взял под личный контроль развитие ситуации в городе. На место происшествия отправился министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Причина инцидента на данный момент остается неизвестна. Сообщается, что мужчина, открывший огонь, сбежал, его личность уже установлена.