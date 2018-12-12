Туроператоры из Белоруссии намерены наладить контакты с коллегами из Молдовы

В Кишинев прибыла делегация из Белоруссии, в которую вошли государственные деятели, туристические операторы, журналисты и блоггеры, освещающие тему туризма.

Главная их цель – ознакомиться с туристическими достопримечательностями нашей страны.

Они побывают на самых крупных винодельческих, культурных и религиозных туристических объектах Молдовы.

В рамках визита планируется также установить новые контакты с молдавскими компаниями, специализирующимися на выездном туризме.

В конце октября был запущен прямой рейс Минск-Кишинев-Минск. Благодаря этому добраться до столицы Беларуси из Молдовы возможно всего за полтора часа.

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Между республиками также был подписан двусторонний Протокол о сотрудничестве в сфере туризма. В рамках него намечен ряд мероприятий, одним из которых стал визит белорусской делегации. Гости пробудут в Молдове до 14 декабря.