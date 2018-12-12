Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"

Смотрите на видео, как президент России Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа".
Смотрите видео с места стрельбы в Страсбурге, произошедшей во время рождественской ярмарки.
В Кишинев прибыла делегация из Белоруссии, в которую вошли государственные деятели, туристические операторы, журналисты и блоггеры, освещающие тему туризма.
Три человека, по данным французского МВД, погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы около рождественской ярмарки в Страсбурге во вторник вечером: что сейчас там происходит - смотрите в нашей трансляции.
В интернете появились первые кадры с места происшествия в Страсбурге, где произошла перестрелка в результате которой погибли люди, есть раненые.
Оперативники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски и в помещениях Рижской думы.
Мэр Вильнюса попросил Департамент госбезопасности проверить, не представляет ли "Дом Москвы" угрозу для Литвы.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не выбирает между Западом и Востоком, а хочет выстраивать отношения со всеми своими соседями.
Супруга четвертого президента Грузии призналась, что после истечения срока полномочий Георгия Маргвелашвили, ее семья остается без каких-либо сбережений.
Жеребенка с поврежденной ногой, который больше месяца бродил по улицам Агудзеры, удалось поймать и доставить на лечение в конно-спортивную школу.
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По данным СМИ, в рядах Республиканской партии Армении произошел раскол: одна ее часть поддерживает Сержа Саргсяна, другая хочет сменить председателя.
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Оперативники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски и в помещениях Рижской думы.
Мэр Вильнюса попросил Департамент госбезопасности проверить, не представляет ли "Дом Москвы" угрозу для Литвы.
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