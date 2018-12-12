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Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"

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Смотрите на видео, как президент России Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа".

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