Метеоролог расскажет, какие погодные сюрпризы готовит нам зима

Ученые из Университета Тель-Авива прогнозируют глобальные изменения климата, способные существенно повлиять на длительность летнего периода. Если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу века — на 50%.
Как далеки мы от климатической оптимизации?
Преподнесёт ли молдавская весна снежный апокалипсис и в 2019 году?
Какой будет погода на Новый год?
Атомные электростанции – как влияют на окружающую среду.
Жаворонки летят — к теплу, зяблик— к стуже. Верят ли метеорологи в приметы?
Эти вопросы ведущие программы "Экспертиза" Наталья Иовва и Евгений Паскарь обсуждают с руководителем управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лилией Трещило.