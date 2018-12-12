Метеоролог расскажет, какие погодные сюрпризы готовит нам зима

Все, не как у людей - в мире потепление, а в Молдове снег и мороз уже в ноябре. Является ли аномальным раннее наступление зимы в республике в этом году, и как это повлияет на весну – выясним у метеоролога.

Ученые из Университета Тель-Авива прогнозируют глобальные изменения климата, способные существенно повлиять на длительность летнего периода. Если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу века — на 50%.

Как далеки мы от климатической оптимизации?

Преподнесёт ли молдавская весна снежный апокалипсис и в 2019 году?

Какой будет погода на Новый год?

Атомные электростанции – как влияют на окружающую среду.

Жаворонки летят — к теплу, зяблик— к стуже. Верят ли метеорологи в приметы?

Эти вопросы ведущие программы "Экспертиза" Наталья Иовва и Евгений Паскарь обсуждают с руководителем управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лилией Трещило.