Дуэт "Любаня" зарядит хорошим настроением в это утро - видео

Талант, красота и обаяние этих девушек покорили Интернет, а играют на музыкальных инструментах они так хорошо, что можно заслушаться: впрочем, смотрите видео.

Дуэт "Любаня"считается уникальным, ничего подобного нет ни в России, ни в других странах. Состоит он из двух профессиональных аккордеонисток. Они являются лауреатами Всероссийских и Международных конкурсов среди исполнителей на баяне и аккордеоне. Талант этих девушек, их красота и обаяние притягивают взгляд, а играют на музыкальных инструментах они так хорошо, что можно заслушаться.