Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Первые видеокадры железнодорожной катастрофы в Анкаре попали в Сеть.
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Посольство Российской Федерации в Республике Молдова совместно с отелем Radisson Blu Leogrand организовало в Кишиневе новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями и малышей из малообеспеченных и социально-незащищенных семей.
Все, не как у людей - в мире потепление, а в Молдове снег и мороз уже в ноябре. Является ли аномальным раннее наступление зимы в республике в этом году, и как это повлияет на весну – выясним у метеоролога.
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Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.
В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.
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