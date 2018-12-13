Участие В.В. Путина во Всероссийском открытом уроке "Направления прорыва"

Первые видеокадры железнодорожной катастрофы в Анкаре попали в Сеть.
Талант этих девушек, их красота и обаяние притягивают взгляд.
Посольство Российской Федерации в Республике Молдова совместно с отелем Radisson Blu Leogrand организовало в Кишиневе новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями и малышей из малообеспеченных и социально-незащищенных семей.
США пытаются осложнить энергетическое сотрудничество России с Европой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Любопытно, что жители страны постоянно говорят НАТО "нет", а их все время переспрашивают.
Ухудшение погоды обернулось резким ростом аварийности на транспортных магистралях Молдовы.
Почему латвийские политики, ищущие популярности в Лестене, никогда не приедут почтить память латышей, убитых в Злекас?
Мэрия Вильнюса показала, как дроны помогают следить за порядком в литовской столице.
Парламент Эстонии принял закон, привязавший пенсионный возраст и формулу расчета пенсий к средней продолжительности жизни.
В Беларуси уточнили список тех, кого не будут включать в базу данных не занятых в экономике.
Агентство развития государственных сервисов Грузии опубликовало список самых популярных в стране имен и фамилий.
В Абхазии сотрудники милиции открыли огонь после того, как водитель автомобиля не подчинился требованию остановиться.
Депутат Милли Меджлиса рассказал о необходимости изучения азербайджанского и русского языков для всех граждан страны.
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости найти дополнительные 2,5 миллиарда долларов на нужды военных.
После создания авиамоста с Душанбе столица Казахстана соединилась воздушным сообщением со всеми главными городами СНГ.
Сто тысяч кыргызстанских мигрантов в России воспользовались миграционной амнистией, чтобы выйти из "черного списка".
Фильм "Богемская рапсодия" запретили к показу в Таджикистане в связи с провокационными сценами в картине.
Врач Камчатского центра медицины катастроф спас жизнь гражданке Узбекистана, которой стало плохо на борту самолета.
Ректор Юго-Осетинского государственного университета и его коллега из РУДН подписали договор о сотрудничестве между двумя вузами.
Почему латвийские политики, ищущие популярности в Лестене, никогда не приедут почтить память латышей, убитых в Злекас?
Мэрия Вильнюса показала, как дроны помогают следить за порядком в литовской столице.
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