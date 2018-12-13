Анфиса Чехова известна не только своими откровенными заявлениями, но и эпатажными фотосессиями – природа наделила женщину замечательными, выдающимися формами, которым завидуют многие.
Недавно Чехова приняла участие в очередной гламурной съемке - ее партнером стал настоящий львенок. Видео, на котором детеныш укусил ведущую за ягодицу и пытался залезть ей под платье, Чехова разместила в своем Instagram.
В подписи она рассказала, что зверь был доставлен из зоопарка и откликается на имя Джек. Также модель и ведущая добавила, что в процессе съемки получила ни с чем не сравнимые эмоции.