Пользователи социальных сетей обсуждают инцидент, произошедший на гламурной фотосессии российской телеведущей Анфисы Чеховой: партнером ведущей был настоящий львенок, который укусил звезду за ягодицу.

Анфиса Чехова известна не только своими откровенными заявлениями, но и эпатажными фотосессиями – природа наделила женщину замечательными, выдающимися формами, которым завидуют многие.

Недавно Чехова приняла участие в очередной гламурной съемке - ее партнером стал настоящий львенок. Видео, на котором детеныш укусил ведущую за ягодицу и пытался залезть ей под платье, Чехова разместила в своем Instagram.

В подписи она рассказала, что зверь был доставлен из зоопарка и откликается на имя Джек. Также модель и ведущая добавила, что в процессе съемки получила ни с чем не сравнимые эмоции.