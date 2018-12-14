LIVE: Красивейший звездопад: метеорный поток Геминиды

Любители "звездопадов" имеют возможность наблюдать метеорный поток на сайте Sputnik Молдова в режиме реального времени.

Звездный дождь Геминиды входит в тройку самых ярких, обильных и известных метеорных потоков Земли, который ежегодно радует астрономов своим феерическим зрелищем. Пиковой активности метеориты достигнут глубокой ночью, войдя в атмосферу со скоростью 35 км/с.

По словам астрономов, каждый час в небе будет появляться более ста метеоров. При этом они будут крупными, яркими и пересекать небосклон сравнительно спокойно.

В случае отсутствия облаков, можно будет наблюдать за тем, как ночное небо озарится яркими оранжевыми огнями. Посетители Sputnik Молдова могут наблюдать за красивейшим природным явлением в режиме онлайн.