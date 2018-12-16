Импровизируй, доминируй: манекенщик не растерялся после падения на подиуме

Модельный бизнес - тяжелый труд, ведь не так легко прогуливаться по подиуму. Социальные сети пестрят видеозаписями, где манекенщицы падают, запутавшись в длинных одеяниях или пошатнувшись на высоких каблуках.

Казалось, такая же судьба ждет и 24-летнего манекенщика Эндрю Пракшина, который во время модного показа споткнулся и едва не упал. Однако изобретательный молодой человек сумел превратить поражение в победу. Восстановив равновесие, он превратил свое падение в часть маленького танцевального шоу.

Оцените сами, насколько неожиданным и удачным выглядит его танец.