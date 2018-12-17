Вышинский сообщил, в каком виде его хочет выставить обвинение

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом, в беседе с представителями правозащитной платформы "Успішна варта" сообщил, в чем его обвиняют.

В период судебного заседания Вышинский в беседе с правозащитниками заявил, что следствие пытается выставить его не журналистом, а "участником информационной войны". Главред РИА Новости Украина назвал эту позицию прокуроров клеветой.

Клевета и подмена понятий

Вышинский добавил, что Служба безопасности Украины, в свою очередь, обвиняет его в нарушении профессиональных стандартов при публикации статей.

"В качестве примера СБУ приводит 15 или 16 публикаций сайта РИА Новости Украина, которые я редактировал, указывает, что материалы нанесли вред государству. Но ни одна из этих статей не принадлежит мне лично. На сайте всегда четко излагались факты, а то, что они приводят, — авторские тексты с ремаркой "Мнение редакции может не совпадать с позицией автора", — заявил Вышинский представителям "Успішна варта".

Журналист уточнил, что речь идет о материалах, опубликованных еще в 2014 году.

"То есть я якобы четыре года вредил стране, а сейчас СБУ решила об этом вспомнить", — добавил Вышинский.

В Херсоне 11 декабря состоялось очередное заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Суд снова отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о смене меры пресечения, оставив фигуранта дела под стражей до 28 декабря.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Dubinsky Dmitry Гаспарян: Украина будет всячески препятствовать освобождению Вышинского

Нота протеста Киеву

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей, Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

© Sputnik / Владимир Трефилов МИД России: Запад не проявил гуманизма к Вышинскому

Как оценивают ситуацию в Европе

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".