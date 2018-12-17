23:37 17 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.28
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Вышинский сообщил, в каком виде его хочет выставить обвинение

Получить короткую ссылку
Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)
84 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© "Успішна варта"

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом, в беседе с представителями правозащитной платформы "Успішна варта" сообщил, в чем его обвиняют.

В период судебного заседания Вышинский в беседе с правозащитниками заявил, что следствие пытается выставить его не журналистом, а "участником информационной войны". Главред РИА Новости Украина назвал эту позицию прокуроров клеветой.

Клевета и подмена понятий

Вышинский добавил, что Служба безопасности Украины, в свою очередь, обвиняет его в нарушении профессиональных стандартов при публикации статей.

"В качестве примера СБУ приводит 15 или 16 публикаций сайта РИА Новости Украина, которые я редактировал, указывает, что материалы нанесли вред государству. Но ни одна из этих статей не принадлежит мне лично. На сайте всегда четко излагались факты, а то, что они приводят, — авторские тексты с ремаркой "Мнение редакции может не совпадать с позицией автора", — заявил Вышинский представителям "Успішна варта".

Журналист уточнил, что речь идет о материалах, опубликованных еще в 2014 году.

"То есть я якобы четыре года вредил стране, а сейчас СБУ решила об этом вспомнить", — добавил Вышинский.

В Херсоне 11 декабря состоялось очередное заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Суд снова отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о смене меры пресечения, оставив фигуранта дела под стражей до 28 декабря.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Армен Гаспарян
© Sputnik / Dubinsky Dmitry
Гаспарян: Украина будет всячески препятствовать освобождению Вышинского

Нота протеста Киеву

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей, Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Кирилл Вышинский
© Sputnik / Владимир Трефилов
МИД России: Запад не проявил гуманизма к Вышинскому

Как оценивают ситуацию в Европе

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)

По теме

У посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского
Симоньян: западные страны проявляют лицемерие
Мацкявичус: карта Вышинского будет разыграна перед выборами на Украине
Защита журналиста Вышинского подала апелляцию
Теги:
РИА Новости Украина, Украина, СБУ, Кирилл Вышинский
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Серый волк
    Осторожно, волк!

    В Латвии активизировались крупные хищники, больше всего сообщений о нападении на домашний скот приходит из Латгалии и Видземе.

  • Модернизированная самоходная гаубица для армии Литвы
    "Рождественский подарок"

    Армия Литвы получила две модернизированные самоходные гаубицы из Германии. Их доставили на базу артиллерийского батальона в Рукле.

  • Русскому театру Эстонии - 70 лет
    Солидный возраст

    Свой 70-летний юбилей Русский театр Эстонии отметил грандиозным праздничным концертом, который прошел при аншлаге.




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Старый Орхей.
В Молдове соскучились по настоящей зиме - архивные фото
Вышинский о том, что ему инкриминируют
Вышинский сообщил, в каком виде его хочет выставить обвинение
Гололед
Как не получить травму в гололед

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться