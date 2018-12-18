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Вышинский о свободе слова на Украине - безопаснее писать о погоде

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)
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© "Успішна варта"

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом, в беседе с представителями правозащитной платформы "Успішна варта" рассказал, что, на его взгляд, представляет собой сегодня свобода слова на Украине.

В период судебного заседания Вышинский в беседе с правозащитниками из платформы "Успішна варта" заявил, что украинские журналисты сегодня, видя то, что сделали с ним, скорее всего, начинают опасаться освещать острые темы.

Вышинский о том, что ему инкриминируют
© "Успішна варта"
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Не о политике, а о бабочках

"Поскольку я журналист, понятно, что, когда мои коллеги видят, как можно взять человека и за материал поместить в тюрьму, то каждый начинает задумываться – у тех ли людей он берет интервью, или, может быть, писать лучше о бабочках, цветах, о погоде, о сокращении озонового слоя, а не о политике", - отметил Вышинский.

По его словам, 40 коллег главреда РИА Новости Украина остались без работы, и, наверное, коллеги из других СМИ задумались, что их может ждать та же участь.

Вышинский добавил, что чувствует поддержку своих коллег и благодарен им за это.

В Херсоне 11 декабря состоялось очередное заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Суд снова отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о смене меры пресечения, оставив фигуранта дела под стражей до 28 декабря.

Армен Гаспарян
© Sputnik / Dubinsky Dmitry
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Нота протеста Киеву

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей, Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Кирилл Вышинский
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Как оценивают ситуацию в Европе

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)

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Теги:
РИА Новости Украина, журналистика, Кирилл Вышинский
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