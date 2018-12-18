Кристофор: наше дело – помогать молдавской молодежи адаптироваться в России

Выезжающие на работу или учебу в Россию граждане Молдовы могут обратиться за квалифицированной помощью к организациям, защищающим интересы наших соотечественников.

Многие граждане Молдовы, находящиеся в России, не знают о том, что могут получить самую разнообразную и необходимую им помощь от организаций наших соотечественников.

В ходе видеомоста, который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова и на площадке "Россия сегодня" в Москве, представители молдавских общественных организаций рассказали о жизни наших граждан в РФ, успехах и проблемах.

Кроме наших граждан, которые работают в России, много и учащейся молодежи. По словам руководителя молодежного союза молдаван при Федеральной Национально-Культурной Автономии в России (ФНКА) Елены Кристофор, выезд молодежи из Молдовы, к сожалению, приобрел массовый характер.

"У нас общее дело, общая цель – не забывать традиции, продвигать Молдову в России, помогать молдавской молодежи адаптироваться в РФ", - заявила Кристофор.

Она также отметила важность правильной интеграции молодых людей в российское общество.

"Оказавшись в большой стране, никто не знает, как правильно себя вести, с чего начать, как найти квартиру для проживания, где найти работу, как правильно и легально оформиться", - отметила Кристофор.

"Молдавским выпускникам российских вузов мы предоставляем возможность пройти практику на территории РФ в различных организациях, также помогаем трудоустроиться", - подчеркнула руководитель молодежного союза молдаван при ФНКА.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке>>>.