Невероятно: почти самая древняя гробница найдена в Египте - видео

Археологи обнаружили в Египте гробницу возрастом 4400 лет, объект датируется правлением Нефериркаре Какая. Смотрите видеозапись, сделанную в древнеегипетской гробнице, возраст которой - 4400 лет.

Археологи отмечают, что усыпальница находится практически в идеальном состоянии — она осталась такой же, как ее задумывали архитекторы. Кроме того, сохранились цветные фрески, иероглифы и скульптуры.

По данным ученых, владелец гробницы был царским священником очищения и надзирателем королевского дворца.

Длина гробницы - десять метров, высота - почти три метра, ширина - также около трех метров. Уникальность находки – в ее резных статуях, которых на данный момент обнаружено рекордно много для египетской археологии – 45.

Смотрите также: