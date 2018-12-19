21:28 19 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.31
  • RUB0.26
  • RON4.24
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Вышинский рассказал о трудностях, которые он претерпевает в тюрьме

Получить короткую ссылку
Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (71)
77 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© "Успішна варта"

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом, в беседе с представителями правозащитной платформы "Успішна варта" рассказал, с чем он сталкивается, сидя в заключении.

В период судебного заседания Вышинский в беседе с правозащитниками сообщил, что летом этого года тюремные врачи подозревали у него проблемы с сердцем.

В это же время адвокаты Вышинского ходатайствовали перед следствием, чтобы его отправили на полное медицинское обследование.

"Абсурдно, что в больницу в день судебного заседания меня привозили трижды. Для чего это было сделано, не понимаю. Наверное, чтобы не дать провести нормальное медицинское обследование. Меня в третий раз привезли в больницу минут на 10-15 и после сказали, что надо увозить, так как там идет судебное заседание. В последний раз в больнице не было ни одного специалиста, только дежурный врач. Он прописал медикаменты, сказал, что буду жить и выписал справку, что могу участвовать в судебном заседании", — рассказал представителям "Успішна варта" Вышинский.

Сейчас, по словам журналиста, ему намного лучше.

Вышинский отметил, что сокамерники понимают, что он стал одним из политических заключенных.

Журналист согласен лишь на один итог — выйти из тюрьмы с оправдательным приговором.

"На другое я не согласен", — заявил Вышинский.

В Херсоне 11 декабря состоялось очередное заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Суд снова отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о смене меры пресечения, оставив фигуранта дела под стражей до 28 декабря.

Вышинский о свободе слова на Украине.
© "Успішна варта"
Вышинский о свободе слова на Украине - безопаснее писать о погоде

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Нота протеста Киеву

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей, Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Вышинский о том, что ему инкриминируют
© "Успішна варта"
Вышинский сообщил, в каком виде его хочет выставить обвинение

Как оценивают ситуацию в Европе

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (71)

По теме

Симоньян: западные страны проявляют лицемерие
Гаспарян: дело Вышинского используется как страшилка для борьбы с инакомыслием
В ОБСЕ сообщили, что следят за судьбой Вышинского на Украине
Мацкявичус: карта Вышинского будет разыграна перед выборами на Украине
Теги:
РИА Новости Украина, тюрьма, Кирилл Вышинский
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Вышинский о том, как ему сидится в тюрьме.
Вышинский рассказал о трудностях, которые он претерпевает в тюрьме
Гололед
Как не получить травму в гололед

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться