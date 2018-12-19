Вышинский рассказал о трудностях, которые он претерпевает в тюрьме

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом, в беседе с представителями правозащитной платформы "Успішна варта" рассказал, с чем он сталкивается, сидя в заключении.

В период судебного заседания Вышинский в беседе с правозащитниками сообщил, что летом этого года тюремные врачи подозревали у него проблемы с сердцем.

В это же время адвокаты Вышинского ходатайствовали перед следствием, чтобы его отправили на полное медицинское обследование.

"Абсурдно, что в больницу в день судебного заседания меня привозили трижды. Для чего это было сделано, не понимаю. Наверное, чтобы не дать провести нормальное медицинское обследование. Меня в третий раз привезли в больницу минут на 10-15 и после сказали, что надо увозить, так как там идет судебное заседание. В последний раз в больнице не было ни одного специалиста, только дежурный врач. Он прописал медикаменты, сказал, что буду жить и выписал справку, что могу участвовать в судебном заседании", — рассказал представителям "Успішна варта" Вышинский.

Сейчас, по словам журналиста, ему намного лучше.

Вышинский отметил, что сокамерники понимают, что он стал одним из политических заключенных.

Журналист согласен лишь на один итог — выйти из тюрьмы с оправдательным приговором.

"На другое я не согласен", — заявил Вышинский.

В Херсоне 11 декабря состоялось очередное заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Суд снова отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о смене меры пресечения, оставив фигуранта дела под стражей до 28 декабря.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Нота протеста Киеву

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей, Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Как оценивают ситуацию в Европе

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".