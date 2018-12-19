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Отец-молодец: реакция не подкачала, мужчина спас малыша от падения — видео

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Тема:
Утро с нами! (215)
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© YouTube / Inside Edition

Отец поймал ребенка за мгновение до фатального удара об пол, после того, как малыш выпрыгнул из собственной кроватки.  

Не секрет, что сегодня многие маленькие дети весьма гиперактивны, что не всегда безопасно для их здоровья и жизни. Ярким примером тому служит видео, на котором маленький ребенок падает из своей кроватки и спасается лишь чудом, после того, как его родной отец проявляет мгновенную реакцию и ловит двухлетнего непоседу за доли секунды до удара об пол. Эти кадры не оставят равнодушными ни одного родителя. Видео момента "перехвата" выложено на канале Inside Edition в YouTube.

Еще больше позитивного видео  - сюжете "Утро с нами".

Тема:
Утро с нами! (215)
Теги:
папа, видео
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