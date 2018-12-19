Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

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Финансовый прогноз на 2019-й: что ждет жителей Молдовы в новом году Хорошее финансовое состояние, жизнеспособный госбюджет-2019, приоритеты властей на следующие 12 месяцев, а также ожидания от выборов в парламент Молдовы: глава Минфина подвел итоги уходящего года и рассказал об ожиданиях властей в грядущем. 318