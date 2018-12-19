Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
В Кишиневском международном аэропорту устроили новогоднюю сказку для малышей.
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Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом, в беседе с представителями правозащитной платформы "Успішна варта" рассказал, что, на его взгляд, представляет собой сегодня свобода слова на Украине.
Хорошее финансовое состояние, жизнеспособный госбюджет-2019, приоритеты властей на следующие 12 месяцев, а также ожидания от выборов в парламент Молдовы: глава Минфина подвел итоги уходящего года и рассказал об ожиданиях властей в грядущем.
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Правоохранители Латвии при помощи американских коллег задержали извращенца, насиловавшего шестилетнего ребенка.
Посольство России в Литве прокомментировало заявление Департамента госбезопасности республики о раскрытии "сети шпионов".
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